Der Brief an Markus Frohnmaier stammt vom 14. August, da hat ihn der New York Young Republican Club zu seiner Gala am 13. Dezember eingeladen. Ehrengast soll der AfD-Bundestagsabgeordnete in der luxuriösen Eventlocation Cipriani Wall Street in New York sein, sogar einen Preis will ihm der Nachwuchs der US-Republikaner an diesem Samstag verleihen. Und eine der Reden soll Frohnmaier halten – vor einer Zuhörerschaft, die in Smoking und Abendkleid vor ihm sitzen wird. Die ganze Veranstaltung hat zwar eher symbolischen Charakter, aber genau darum geht es ja.
Rechte VernetzungUS-Republikaner hofieren AfD-Delegation
In den USA suchen Politiker der AfD die Nähe zu Donald Trump und seiner Maga-Bewegung. Mit der neuen Sicherheitsstrategie der USA bekommt die Reise eine neue Qualität.
In ihrer neuen Sicherheitsstrategie warnen die USA vor einer drohenden „zivilisatorischen Auslöschung“ Europas durch Migration, Zensur, Unterdrückung und Regulierungswut. Der US-Präsident will das verhindern.
