Opfer des Krieges: Bei der Essensausgabe in einem Flüchtlingslager im nordäthiopischen Mekele warten auch viele Kinder wie die siebenjährige Elena.

Äthiopien hat es in der jüngeren Geschichte noch nie geschafft, seine Konflikte am Verhandlungstisch zu lösen. Nun soll ein Abkommen die Waffen zum Schweigen bringen. Kann das gelingen?

Von Bernd Dörries, Kapstadt

Auf jeder der neun Seiten ihrer Übereinkunft haben die Vertreter der Konfliktparteien ihre Unterschrift gesetzt, damit niemand nachher behaupten könne, diese oder jene Vereinbarung sei im Nachhinein geändert worden. Die Frage ist, was die Unterschriften wert sind, nach zwei Jahren Krieg in Äthiopien und möglicherweise mehreren Hunderttausenden Toten, nach so viel Leid und Grausamkeit.