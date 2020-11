Die Afrikanische Union (AU) hat einen sofortigen Waffenstillstand in Nord-Äthiopien gefordert. AU-Chef Moussa Faki Mahamat appellierte am Dienstag an die Konfliktparteien, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen sowie "die Menschenrechte zu respektieren und den Schutz der Zivilbevölkerung zu garantieren". Äthiopische Regierungstruppen nahmen unterdessen den strategisch wichtigen Flughafen in Humera im Nordosten des Landes an den Grenzen zum Sudan und zu Eritrea ein, wie der staatsnahe Fernsehsender Fana TV berichtete. Bei Luftangriffen und Kämpfen am Boden in der abtrünnigen Region Tigray sind mittlerweile Hunderte Menschen ums Leben gekommen.