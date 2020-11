Vor dem Ablauf eines 72-Stunden-Ultimatums seiner Regierung hat der äthiopische Ministerpräsident die wachsende Kritik aus dem Ausland an dem Konflikt mit Tigray zurückgewiesen. Appelle zum Dialog mit der dortigen Regionalregierung seien eine "Einmischung", teilte das Büro Ahmeds am Mittwoch mit. Zwar erkenne Äthiopien die Sorgen seiner Freunde an, doch "die internationale Gemeinschaft sollte sich bereithalten, bis die Regierung Äthiopiens ihren Antrag auf Unterstützung der Gemeinschaft der Nationen einreicht", hieß es in der Stellungnahme. Abiy, der den Friedensnobelpreis 2019 gewann, bezeichnet den Konflikt mit der in Tigray regierenden Volksbefreiungsfront als "Strafverfolgungseinsatz".