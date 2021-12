In den seit gut einem Jahr dauernden Kämpfen in Äthiopien haben Einheiten der Tigray Volksbefreiungsfront (TPLF) Augenzeugen zufolge die Stadt Lalibela zurückerobert. Knapp zwei Wochen zuvor hatten Truppen der Zentralregierung die Stadt in Amhara, einer Nachbarregion von Tigray, unter ihre Kontrolle gebracht. Einer der Augenzeugen sagte, Sonderkräfte der Region Amhara und verbündete Milizen, die Alliierte der Zentralregierung in Addis Abeba sind, hätten in der Nacht zu Sonntag mit dem Abzug begonnen. In der Nacht seien in der Ferne Schüsse zu hören gewesen. "Aber die tigrayischen Streitkräfte haben Lalibela zurückerobert, ohne in der Stadt einen Schuss abzufeuern." Ein anderer Augenzeuge berichtete, viele Menschen seien geflohen. Anfang August hatten Verbündete der TPLF die Kontrolle in der Stadt übernommen.