Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), hier auf einem Bild von 2021. Frieden hat die äthiopische Region mit dem Abkommen von 2022 nicht gefunden, nun eskaliert die Lage erneut.

In Äthiopien droht der Konflikt um die nördliche Region Tigray, der zwischen 2020 und 2022 zu einem blutigen Bürgerkrieg geführt hatte, erneut zu eskalieren. Die von der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) geführte Regionalregierung übernahm in der Nacht auf Mittwoch die Kontrolle über den Flughafen von Mek’ele, der Hauptstadt von Tigray. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Quellen. Die staatliche Fluglinie Ethiopian Airlines setzte daraufhin alle Flüge nach Mek’ele und zwei weitere Städte in Tigray aus.