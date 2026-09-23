Zum Hauptinhalt springen

Horn von AfrikaIn Äthiopien stehen die Zeichen wieder auf Krieg

Lesezeit: 3 Min.

Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), hier auf einem Bild von 2021. Frieden hat die äthiopische Region mit dem Abkommen von 2022 nicht gefunden, nun eskaliert die Lage erneut.
Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), hier auf einem Bild von 2021. Frieden hat die äthiopische Region mit dem Abkommen von 2022 nicht gefunden, nun eskaliert die Lage erneut.
YASUYOSHI CHIBA/AFP

Der Bürgerkrieg in der Region Tigray kostete Hunderttausende Menschenleben, ehe er 2022 beendet werden konnte. Nun droht eine Neuauflage, die sogar noch verheerender ausfallen könnte.

Von Paul Munzinger, Kapstadt

SZ bei Google bevorzugen

In Äthiopien droht der Konflikt um die nördliche Region Tigray, der zwischen 2020 und 2022 zu einem blutigen Bürgerkrieg geführt hatte, erneut zu eskalieren. Die von der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) geführte Regionalregierung übernahm in der Nacht auf Mittwoch die Kontrolle über den Flughafen von Mek’ele, der Hauptstadt von Tigray. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Quellen. Die staatliche Fluglinie Ethiopian Airlines setzte daraufhin alle Flüge nach Mek’ele und zwei weitere Städte in Tigray aus.

Zur SZ-Startseite

Äthiopien
:Er will nicht töten, er will leben

Äthiopien hat den letzten Krieg noch gar nicht wirklich verarbeitet, da droht schon der nächste. Der ehemalige Soldat Hailesilassie Mahari weiß nur eines: Diesmal will er am Gemetzel in seiner Heimat Tigray nicht beteiligt sein.

SZ PlusVon Paul Munzinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite