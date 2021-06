Nach monatelanger Gewalt hat unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen die Parlamentswahl in Äthiopien begonnen. Vor Wahllokalen standen bereits am frühen Montagmorgen Wähler an. An wichtigen Standorten der Hauptstadt Addis Abeba standen Militärfahrzeuge. Die Wahllokale sollen teils verspätet geöffnet worden seien. Die Vorsitzende der äthiopischen Wahlkommission Birtukan Mideksa sagte, Kandidaten, die nicht der Regierungspartei angehörten, seien in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden. Der seit 2018 amtierende Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed hofft, im Amt bestätigt zu werden. Ernsthafte Gegenkandidaten gibt es nicht: Die größten Oppositionsparteien wollen die Wahl boykottieren.