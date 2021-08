Viele Menschen sind vor den Kämpfen um Tigray geflüchtet - wie diese Frau in einem Camp in Nord-Äthiopien. In der Region selbst droht eine Hungerkatastrophe.

Eigentlich sollte schon längst Hilfe angekommen sein in der umkämpften Region Tigray. So hatte es Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed versprochen. Doch Lebensmittel kommen nicht durch, die Kämpfe eskalieren.

Von Bernd Dörries, Kapstadt

Auf dem Meskel Square in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba begingen die Kaiser Äthiopiens die Feiertage der orthodoxen Kirche und führten prächtige Feuerprozessionen an. Als der Kaiser 1974 gestürzt war und die kommunistische Diktatur das Land in Schutt und Asche regierte, mussten Hunderttausende Äthiopier auf dem Meskel Square zu Revolutionsparaden antreten, Portraits von Marx und Engels hochhalten. Als die Betonkommunisten 1991 verjagt wurden, kamen wieder andere aus den Bergen von Tigray, die alles anders machen wollten, auf dem Platz wie im ganzen Land.

Am Meskel Square wurde ein Museum gebaut, das sich dem "Roten Terror" widmet, und Jahre später eine Straßenbahn, das neue Äthiopien. Die sogenannten Befreier wurden mit den Jahrzehnten selbst zu Tyrannen, von denen sich das Land befreien wollte. Im Jahr 2018 jubelten Hunderttausende Abiy Ahmed zu, dem jungen Ministerpräsidenten, der gerade ins Amt gekommen war. Er sprach von Liebe und Verzeihen, von den Grausamkeiten des alten Regimes, von einem neuen Äthiopien.

Etwa drei Jahre später hat es zu einer Erneuerung des Meskel Square gereicht und zu ein paar neuen Parks in Addis Abeba. Es sind die Lieblingsprojekte von Abiy, die ein neues Äthiopien zeigen sollen, friedlich und modern. Letztlich ist aber vieles beim Alten geblieben, wenn nicht schlimmer geworden. Auf dem neuen Meskel Square mit seinen Tiefgaragen und begrünten Tribünen marschierten vergangene Woche 3000 junge Rekruten auf, die sich unter lauter Musik und dem Jubel einiger Zuschauer bereit machen, in den Krieg zu ziehen. Der Verteidigungsminister kam persönlich vorbei. Ministerpräsident Abiy versendet derzeit ohnehin fast täglich kriegerische Parolen, die nichts mehr zu tun haben mit der Rede von Liebe und Verzeihen.

"Wir sind mit einem Feind konfrontiert, der das Krebsgeschwür Äthiopiens ist", sagte er kürzlich. "Krebs" und "Unkraut", so nennt er die Gegner immer wieder, die es auszurotten gelte. Für den Friedensschluss mit dem alten Erzfeind Eritrea bekam er 2019 den Friedensnobelpreis. Heute benutzt er eine Sprache, die ihn immer weiter in die Nähe von Völkermördern rückt. Denn das Ziel Abiys ist klar: der totale Sieg über die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF).

Der Konflikt wird immer brutaler

Als Abiy Ende vergangenen Jahres gegen die abtrünnige Region Tigray in den Krieg zog - die zuvor eine Kaserne der Bundesarmee angegriffen hatte und eigenmächtig Wahlen veranstaltete -, da sollte die Operation zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung nur wenige Wochen dauern. Mittlerweile vergeht kaum eine Woche, in welcher der Konflikt nicht in neue Gebiete überschwappt, brutaler wird - und die Folgen unumkehrbarer.

Anfangs hatten Abiy und seine Verbündeten, die Milizen aus der Region Amhara und Truppen aus Eritrea, schnelle Erfolge verzeichnet. Doch die TPLF zog sich in die Berge zurück, sammelte sich und entwickelte einen Plan. Sechs Monate später hat sie große Teile Tigrays zurückerobert und ist bereits in zwei weitere Nachbarregionen eingedrungen, in Amhara kämpft sie gegen lokale Milizen, in Afar ist sie offenbar dabei, sich einen eigenen Korridor freizukämpfen, damit Hilfslieferungen die eingeschlossene Region Tigray erreichen können.

Die UN sprechen von der ernsten Gefahr einer enormen Hungerkatastrophe, sollte nicht bald genug Hilfe nach Tigray kommen, mehr als 100 000 Kindern drohe in den nächsten zwölf Monaten eine lebensgefährliche Unterernährung.

Abiy und seine Minister versichern immer wieder, dass die UN-Laster ungehindert Zugang hätten, in der Realität wird kaum etwas durchgelassen - Hunger ist Teil der Kriegsstrategie, so sehen es Abiys Kritiker. Solch brutale Taktiken haben dazu beigetragen, dass der Nobelpreisträger mittlerweile als Kriegstreiber gesehen wird und die TPLF als bedauernswertes Opfer. Es ist eine erstaunliche Entwicklung.

Die Gegner von heute standen sich lange gar nicht so fern. Als die Betonkommunisten vom Meskel Square und aus dem ganzen Land verjagt wurden, gab sich Äthiopien die Staatsform des ethnischen Föderalismus. Zehn Regionen wurden gegründet, die in etwa der Verteilung der Volksgruppen entsprachen. In Addis Abeba regierte formal die Einheitspartei EPRDF, das Sagen hatten aber die Tigray, obwohl sie mit sechs Prozent die kleinste Volksgruppe stellten, was aus ihrer Sicht daran lag, dass sie bei der Befreiung des Landes die entscheidende Rolle gespielt hatten.

Eisenbahnen und Gewerbeparks wurden gebaut - Kritiker kamen ins Gefängnis

Die Tigray versuchten sich an einer Art Kopie des chinesischen Modells: Ihr gebt Mitsprache ab, wir führen euch aus der Armut. Das war das Versprechen an das Volk. Eisenbahnen wurden gebaut, Gewerbeparks und große Wohnsiedlungen. Die Wachstumsraten waren beeindruckend, aber auch die Unzufriedenheit stieg. Kritiker wanderten ins Gefängnis oder wurden erschossen. Abiy Ahmed hatte dem Regime lange treu gedient, auch als Geheimdienstler, schlug sich dann aber auf die Seite Hunderttausender junger Oromo-Demonstranten, der größten Volksgruppe des Landes, die endlich einen der ihren an der Spitze des Staates wollten.

Abiy begann mit bahnbrechenden Reformen, entließ politische Gefangene und liberalisierte die Medien. Manche sagen, Abiy hätte den Wandel behutsamer moderieren sollen, den Tigray mehr lassen sollen von der alten Macht. Aber wie will man verhandeln mit den Milizen einer Region, die Kasernen der Bundesarmee angreift? Letztlich, so sagte es ein Analyst der Region, habe es leider eine gewisse Tradition in der äthiopischen Politik, dass man den Gegner erst zerstöre - und dann vielleicht verhandle.

Im Moment sind keine Verhandlungen in Sicht, beide Seiten rüsten auf, ziehen immer mehr junge Leute ein und wiegeln sie auf. Die TPLF war vor dem Konflikt eine Truppe hauptsächlich alter, korrupter Männer, die keine Zukunft mehr zu haben schienen. Heute geben sich die Schergen des gestürzten Regimes als moderate Verteidiger der Heimat. Und bekommen massenhaft Zulauf von jungen Leuten. So ist es auch in den anderen Regionen, Amhara oder Oromia, diese kämpfen um ein bisschen Zukunft in einem armen Land, für ein größeres Stück vom Kuchen. "Ich gehe zur Armee, weil ich seit drei Jahren keinen Job habe, den habe ich dadurch zumindest", sagt der 18-jährige Girma Takele auf dem Meskel Square der Agentur Reuters.