Abiy Ahmed, der 43-jährige Staatschef von Äthiopien, hat am Dienstag im Osloer Rathaus den Friedensnobelpreis bekommen. Er nehme den Preis entgegen im Namen der Menschen von Äthiopien und Eritrea, sagte Abiy Ahmed in seiner Rede. Abiy Ahmed wurde mit dem Preis ausgezeichnet, weil er als Ministerpräsident nach jahrzehntelangen Konflikten Frieden schloss mit dem Nachbarn Eritrea und eine Demokratisierung einleitete in seinem Heimatland Äthiopien. Abiy Ahmed dankte auch dem eritreischen Präsidenten Isaias Afwerki, dessen guter Wille wesentlich für die Beendigung des 20 Jahre währenden Konflikts gewesen sei. "Wir haben verstanden, dass unsere Nationen keine Feinde sind. Stattdessen waren wir Opfer des gemeinsamen Feindes namens Armut", sagte Abiy Ahmed.

Die Vorsitzende des Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, sagte, Abiy Ahmed repräsentiere eine "neue Generation" afrikanischer Führer: "Sie haben die Initiative ergriffen und waren der Hauptarchitekt hinter den Friedensverhandlungen".

"Krieg ist die Hölle", sagt der Preisträger. Er wisse das, weil er selbst in einem gewesen sei

Abiy Ahmed berichtete in seiner Rede von seiner Zeit als junger Soldat in der äthiopischen Armee. Einmal sei bei einem Angriff seine gesamte Einheit ausgelöscht worden, während er selbst den Graben für eine kurze Zeit verlassen hatte. "Krieg ist die Hölle auf Erden für alle Beteiligten", sagte Abiy Ahmed. "Ich weiß das, weil ich selbst dort gewesen und zurückgekommen bin. Ich habe gesehen, wie Brüder einander auf dem Schlachtfeld abgeschlachtet haben". Abiy Ahmed nannte es eine "Fügung des Schicksals", dass er nun in Oslo sein und über Frieden sprechen könne.

Berit Reiss-Andersen lobte den Premierminister auch für seine Rolle als Vermittler in Konflikten zwischen Kenia und Somalia sowie im Südsudan. Sie sagte, das Nobelkomitee glaube, dass Abiy Ahmed einen Weg eingeschlagen habe, der Frieden und Fortschritt in Äthiopien stärke: "Sie haben gezeigt, dass Verständigung zwischen Nachbarn in einer unruhigen Region von entscheidender Bedeutung ist." Andersen wies aber auch darauf hin, dass Äthiopien noch immer vor großen Herausforderungen stehe.

Tatsächlich haben in Äthiopien selbst in den letzten Monaten die Spannungen zugenommen und auch der Friedensprozess zwischen Äthiopien und Eritrea scheint ins Stocken geraten zu sein: Die Grenze zwischen beiden Ländern ist wieder geschlossen. Beobachter vermuten in der schwierigen Lage zu Hause einen Grund für Abiy Ahmeds Weigerung, Pressekonferenzen oder Interviews zuzulassen. Der Premierminister war in den vergangenen Tagen kritisiert worden dafür, dass er einen großen Teil des Programms rund um die Verleihungszeremonie abgesagt hatte. Seine Sprecherin nannte als Gründe den "Zeitmangel" und die "Bescheidenheit" des Premierministers, der nicht gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe. Bei Abiy Ahmeds Landung am Montag gelang es den Reportern von NRK allerdings, zwei Fragen nach der politischen Situation in seinem Heimatland zu stellen. Es gebe einen "Paradigmenwandel", sagte Abiy Ahmed und der bringe "große Herausforderungen" mit sich. Die Herausforderungen seien allerdings auch eine "große Chance, etwas Positives zu tun".

Norwegens Zeitungen betonten auch am Dienstag, dass die Preisträger seit 30 Jahren traditionell die Presse mehrfach treffen. Letzte Ausnahme war Barack Obama 2009. Abiy Ahmed habe für seinen Mut und die Reformen den Preis zwar "voll verdient", kommentierte Dagsavisen, "aber er hat leider die Feststimmung ruiniert". Vor seiner Abreise am Mittwoch wird Abiy Ahmed noch mit Norwegens Premierministerin Erna Solberg zusammentreffen. LGBT-Vertreter forderten, wenn schon die Presse keine Gelegenheit habe, solle die Regierungschefin mit ihm über Menschenrechte und die Diskriminierung von Homosexuellen in Äthiopien sprechen.