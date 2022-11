In Äthiopien machen die Friedensbemühungen weiter Fortschritte. Die Regierung in Addis Abeba und die Tigray-Rebellen im Norden des Landes unterzeichneten am Samstag in Nairobi ein Abkommen, das den Fahrplan für das geplante Friedensabkommen festlegt, auf das sich beide Seiten diesen Monat verständigt hatten. Der Chef-Vermittler der Afrikanischen Union (AU), Olusegun Obasanjo, erklärte, mit der Vereinbarung werde Zugang für humanitäre Hilfe erleichtert und der Schutz der Zivilbevölkerung verbessert. Die Vereinbarung trete sofort in Kraft. Beide Seiten hatten sich seit fast zwei Jahren bekriegt, bevor kürzlich ein Waffenstillstand beschlossen und Friedensgespräche eingeleitet wurden. Führende afrikanische Staaten hatten wie die USA und die Europäische Union ein Ende der Kämpfe und Verhandlungen gefordert.