Vor sieben Jahren wurde Äthiopiens Ministerpräsident für seine Annäherung an Eritrea ausgezeichnet. Nun stehen die Nachbarstaaten an der Schwelle zu einer neuen bewaffneten Auseinandersetzung.

Vor sieben Jahren, im Dezember 2019, erhielt Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis. Das norwegische Nobelkomitee würdigte ihn für seine „Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit“ und seine „entschlossene Initiative zur Beilegung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea“. Doch das Komitee verschwieg nicht, dass es Zweifel an der Preiswürdigkeit Abiy Ahmeds gab. „Manche Leute“, hieß es in der Laudatio, „werden der Ansicht sein, dass der diesjährige Preis zu früh verliehen wird.“