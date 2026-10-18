Zum Hauptinhalt springen

ÄthiopienZieht der Friedensnobelpreisträger in den Krieg?

Lesezeit: 4 Min.

Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed legt Anfang Oktober nach seiner Wiederwahl einen Amtseid ab.
Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed legt Anfang Oktober nach seiner Wiederwahl einen Amtseid ab.
Foto: Prime Minister Office/Reuters

Vor sieben Jahren wurde Äthiopiens Ministerpräsident für seine Annäherung an Eritrea ausgezeichnet. Nun stehen die Nachbarstaaten an der Schwelle zu einer neuen bewaffneten Auseinandersetzung.

Von Paul Munzinger, Kapstadt

SZ bei Google bevorzugen

Vor sieben Jahren, im Dezember 2019, erhielt Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis. Das norwegische Nobelkomitee würdigte ihn für seine „Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit“ und seine „entschlossene Initiative zur Beilegung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea“. Doch das Komitee verschwieg nicht, dass es Zweifel an der Preiswürdigkeit Abiy Ahmeds gab. „Manche Leute“, hieß es in der Laudatio, „werden der Ansicht sein, dass der diesjährige Preis zu früh verliehen wird.“

Zur SZ-Startseite

Äthiopien
:Er will nicht töten, er will leben

Äthiopien hat den letzten Krieg noch gar nicht wirklich verarbeitet, da droht schon der nächste. Der ehemalige Soldat Hailesilassie Mahari weiß nur eines: Diesmal will er am Gemetzel in seiner Heimat Tigray nicht beteiligt sein.

SZ PlusVon Paul Munzinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite