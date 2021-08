In Äthiopien hat die Regierung die Bevölkerung aufgerufen, sich dem Kampf gegen die Rebellen aus Tigray anzuschließen. Das Büro des Ministerpräsidenten Abiy Ahmed forderte am Dienstag "alle fähigen Äthiopier" auf, sich bei Armee, Spezialeinheiten und Milizen zu melden, um das Vorgehen gegen die regierungsfeindlichen Truppen zu unterstützen. Die Erklärung kam etwa sechs Wochen, nachdem die Regierung in der Nordregion Tigray einen Waffenstillstand ausrief. Die Truppen aus Tigray setzten zuletzt ihren Vormarsch fort. Die Kämpfe griffen auf die angrenzenden Regionen Amhara und Afar über. Rund 170 000 Menschen sind laut UN geflüchtet. Der Krieg zwischen der Volks-Befreiungs-Front (TPLF) und der Zentralregierung begann im November. Das Militär der Zentralregierung verdrängte die TPLF von der Macht; doch Ende Juni eroberte die TPLF die Regionalhauptstadt Mekelle zurück und rückte seither vor.