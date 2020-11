Gemüsemarkt in Addis Abeba: In dem multiethnischen Staat verschärfen sich die Spannungen.

Von . und Arne Perras, München

Es ist erst ein Jahr her, dass der afrikanische Reformer Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis entgegennahm. Nun aber sieht sich der Premier Äthiopiens gezwungen, Truppen zu mobilisieren. Es gehe darum, seine Nation vor dem Ruin zu retten, wie er sagt. Das Land, das Abiy im Nordosten Afrikas regiert, droht in einen Bürgerkrieg zu stürzen, der Regierungschef macht dafür abtrünnige Kräfte in der Region Tigray im Norden des Landes verantwortlich. Er beschuldigte sie, einen Überfall auf einen Regierungsstützpunkt gestartet zu haben, bei dem es mehrere Todesopfer gegeben haben soll. Angeblich versuchten die Angreifer, schweres Gerät und Artillerie zu erbeuten. Das könne er nicht dulden, signalisierte Abiy Ahmed, die militärische Konfrontation betrachtet er als unumgänglich.

Der viel gepriesene 44-Jährige steht damit vor der härtesten Probe seiner bisherigen Regierungszeit, es steht alles auf dem Spiel, wofür er als Modernisierer am Horn von Afrika angetreten war. Angesichts der militärischen Mobilmachung wachsen die Befürchtungen, dass sich der Konflikt schnell ausweiten könnte. Der britische Politologe Nic Cheeseman warnte via Twitter: "Nur wenige Menschen scheinen darauf zu achten, doch das sieht sehr nach dem Beginn eines Bürgerkrieges in Äthiopien aus." Die US-Wahl zog alle Aufmerksamkeit am Mittwoch auf sich, während der Staat Äthiopien auf den Abgrund zusteuerte.

Rebellen aus Tigray hatten Anfang der 1990er-Jahre das marxistische Militärregime gestürzt und rückten danach für lange Zeit ins Zentrum der Macht, auch der verstorbene frühere Machthaber Meles Zenawi stammte aus der Region. Abiy hingegen stammt aus der Gegend Oromia, er entwickelte sich zur treibenden Kraft für tiefgreifende Reformen, die lange Zeit in Äthiopien für unmöglich gehalten wurden. Seit 2018 ist er Premier, Abiy beendete den langjährigen Krieg mit Eritrea, ließ mehr Offenheit zu, Dissidenten aus dem Ausland konnten zurückkehren. Doch es gab auch frühe Zweifel an seiner Fähigkeit, Frieden zu stiften. Bald zeigte sich, dass Abiy mit all den Problemen überfordert war, dazu gehört auch der Widerstand in Tigray. Das ist eine Region, die auf nationaler Ebene inzwischen stark an Einfluss verloren hat und sich nun vernachlässigt fühlt.

Politische Kräfte aus dem Norden dominierten die Regierungskoalition in Addis Abeba, bevor sich Premier Heilemariam Desalegn 2018 zurückzog und den Weg freimachte für Abiy. Seine Regierung sprach zuletzt von monatelanger "Aufstachelung und Provokation" durch die Gegner im Norden, mit dem jüngsten Angriff auf die Regierungsbasis sei die "letzte rote Line" überschritten worden.

Die "Tigray People's Liberation Front", kurz TPLF, gilt als gut gerüstet, der Premier hat inzwischen einen sechsmonatigen Notstand ausgerufen und sprach mit Blick auf die TPLF von "illegalen und gewaltsamen Aktivitäten", die Äthiopiens konstitutionelle Ordnung bedrohten. Äußerungen der TPLF wurden zunächst nicht bekannt, Telefonleitungen und Internet in der Region waren unterbrochen.

Die Spannungen verschärfen sich schon seit Monaten, führende Kräfte in Tigray waren nicht bereit, eine Verschiebung der nationalen Wahlen wegen der Corona-Pandemie und eine damit verbundene Verlängerung der Amtszeit von Abiy zu akzeptieren, Verhandlungen lehnten sie ab. In dem Konflikt geht es auch ums Geld, nachdem die Regierung in Addis einem neu gewählten Regionalkabinett im Norden Mittel verwehrt. Die Regierung in Addis verbot Tigray im September, eigenmächtig regionale Wahlen durchzuführen, was die dortigen politischen Anführer jedoch ignorierten. Sie führten dennoch Wahlen durch, in der festen Erwartung, dass Abiy diesen Schritt kaum unbeantwortet lassen würde.

Der Think Tank International Crisis Group sprach davon, dass die Krise in keine schlechtere Situation hätten münden können, es wird befürchtet, dass ein militärischer Konflikt zwischen der nationalen Regierung und Rebellen in Tigray lange schwelende ethnische Spannungen auch in anderen Gegenden wieder verstärken könnte. Sollte mit Äthiopien ein großer multiethnischer Staat implodieren, würde eine ohnehin schon extrem konfliktreiche Region, vom Sudan über Somalia bis hin nach Jemen, noch stärker zerrissen, und es ist damit zu rechnen, dass die Gewalt neue Fluchtbewegungen auslöst.