An den kommunalen Kliniken legen die Mediziner die Arbeit nieder. Was fordern sie? Und wie wirkt sich der Streik auf die Krankenhäuser aus? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Benedikt Peters, Rainer Stadler

Mehrere Tausend Ärztinnen und Ärzte gingen am Montag nicht in die Behandlungszimmer oder Operationssäle, sondern legten die Arbeit nieder. Der Marburger Bund hatte zum eintägigen Warnstreik aufgerufen; er streitet mit den Arbeitgebern um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für die etwa 60 000 Mediziner, die an kommunalen Kliniken angestellt sind. Die Tarifverhandlungen kommen bisher nicht vom Fleck.