Von Kathrin Müller-Lancé und Rainer Stadler

Eigentlich wusste Jannik Daentzer, 20, schon in der Grundschule, dass er Arzt werden will. Anderen helfen, Menschen gesund machen. Im Gymnasium interessierte er sich dann für Biologie, arbeitete ehrenamtlich für den Katastrophenschutz, das Rote Kreuz. Nur der Abischnitt, das wurde in der Oberstufe langsam klar, würde wohl nicht fürs Medizinstudium reichen: 2,0. Durch die Nachprüfung konnte Daentzer sich leicht verbessern, auf 1,9. Auch der Medizinertest, den er nach dem Abitur gleich zweimal machte, war zwar gut, reichte am Ende aber nicht.