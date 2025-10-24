Zum Hauptinhalt springen

Mobile Hausarztpraxis„Manchmal stehen die Leute bei uns Schlange“

Lesezeit: 5 Min.

Das Hausarztmobil versorgt Patientinnen und Patienten, die sonst keine Praxis mehr finden.
Das Hausarztmobil versorgt Patientinnen und Patienten, die sonst keine Praxis mehr finden. (Foto: Wiesel-Lancé, Kathrin)

Der Ärztemangel macht es notwendig: Wenn in Rheinland-Pfalz irgendwo wieder eine Praxis schließt, rückt Peter Bunders mit seinem Hausarztmobil an. Wer ihn begleitet, erfährt viel darüber, was im Gesundheitssystem schiefläuft.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Andernach

Um elf Uhr hat Peter Bunders kurz Zeit zum Durchschnaufen. Sieben Patientinnen und Patienten hat er an diesem Vormittag schon versorgt, die Bandbreite war groß: Venenschwäche, Erkältung, Nackenschmerzen, Ischias, Rheuma, Depressionen, Herzrhythmusstörungen. Manche Patienten waren zum ersten Mal da, andere kannte er von früheren Sprechstunden.

Zur SZ-Startseite

Medizin
:Sechs Ansätze für ein funktionierendes Gesundheitssystem

Deutschland investiert stark in die medizinische Versorgung, dennoch ist die Lebenserwartung niedriger als anderswo. SZ-Korrespondentinnen und Korrespondenten haben Beispiele in Ländern gesammelt, in denen es besser läuft.

SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik, Verena Mayer, Kathrin Werner, Nicolas Freund, Gregor Scheu, Thomas Kirchner und Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite