Der Ärztemangel macht es notwendig: Wenn in Rheinland-Pfalz irgendwo wieder eine Praxis schließt, rückt Peter Bunders mit seinem Hausarztmobil an. Wer ihn begleitet, erfährt viel darüber, was im Gesundheitssystem schiefläuft.

Um elf Uhr hat Peter Bunders kurz Zeit zum Durchschnaufen. Sieben Patientinnen und Patienten hat er an diesem Vormittag schon versorgt, die Bandbreite war groß: Venenschwäche, Erkältung, Nackenschmerzen, Ischias, Rheuma, Depressionen, Herzrhythmusstörungen. Manche Patienten waren zum ersten Mal da, andere kannte er von früheren Sprechstunden.