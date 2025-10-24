Um elf Uhr hat Peter Bunders kurz Zeit zum Durchschnaufen. Sieben Patientinnen und Patienten hat er an diesem Vormittag schon versorgt, die Bandbreite war groß: Venenschwäche, Erkältung, Nackenschmerzen, Ischias, Rheuma, Depressionen, Herzrhythmusstörungen. Manche Patienten waren zum ersten Mal da, andere kannte er von früheren Sprechstunden.
Mobile Hausarztpraxis„Manchmal stehen die Leute bei uns Schlange“
Der Ärztemangel macht es notwendig: Wenn in Rheinland-Pfalz irgendwo wieder eine Praxis schließt, rückt Peter Bunders mit seinem Hausarztmobil an. Wer ihn begleitet, erfährt viel darüber, was im Gesundheitssystem schiefläuft.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Andernach
