Mediziner aus dem Ausland sind in Deutschland sehr gefragt - theoretisch zumindest. In der Praxis stoßen sie auf dem Weg zur beruflichen Anerkennung auf hohe Hürden.

Von Ayça Balcı

Wenn Luis Hoyo García an seine Anfangszeit in Deutschland zurückdenkt, dann sagt er, "das war die Hölle für mich". Das ist inzwischen fünf Jahre her, deshalb kann er ein wenig darüber lachen. Hoyo García kommt aus Mexiko und arbeitet als Arzt in Bayern. Er freut sich, dass er von seinen Erfahrungen erzählen kann, weil "man dann doch sehr allein damit" sei. Dabei arbeiten heute in Deutschland so viele Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland wie noch nie.