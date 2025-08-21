Vor gut dreieinhalb Monaten übernahm Nina Warken (CDU) das Bundesgesundheitsministerium – und damit auch etliche Großbaustellen. Seitdem fragen sich nicht nur Fachleute, wie die neue Ministerin, die keine ausgeprägte Expertise für das Amt mitbrachte, die komplizierten Probleme des Gesundheitssystems in den Griff bekommen will. Die Kosten steigen rasant, gleichzeitig offenbaren sich immer größere Lücken bei der Versorgung. Ein großes Problem: Patientinnen und Patienten beklagen, dass sie oft Wochen oder sogar Monate auf einen Facharzttermin warten müssen. Fachärzte wiederum beschweren sich über Patienten, die Termine bei ihnen buchen, obwohl sie beim Hausarzt besser aufgehoben wären.
GesundheitswesenKann das Primärarztsystem funktionieren?
Lesezeit: 3 Min.
Künftig soll der Hausarzt die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten sein. Das hat die Bundesregierung angekündigt. Eine Anfrage der Grünen weckt Zweifel daran, dass der Plan realistisch ist.
Von Rainer Stadler
Gesundheitssystem:Was das Primärarzt-System für Patienten und Ärzte bedeutet
Die Regierung will Hausärzte zur ersten Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten machen. Sie sollen entscheiden, ob ein Besuch beim Facharzt nötig ist. Das Vorhaben birgt Risiken, könnte aber die Versorgung verbessern.
Lesen Sie mehr zum Thema