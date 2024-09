Bei dem Versuch, den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu überqueren, sind erneut mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie französische Medien unter Beruf auf Polizeikreise berichteten, sollen dabei acht Geflüchtete ertrunken sein. Mehrere Personen seien verletzt worden, darunter eine schwer. Das Boot sei nahe an der Küste gekentert.

Das Drama ereignete sich bei Ambleteuse im Departement Pas-de-Calais in der Nacht zum Sonntag. Laut einem Bericht der Seepräfektur wurden in der Nacht zum Samstag im Sektor Pas-de-Calais 200 Schiffbrüchige gerettet. Der Ärmelkanal ist in den vergangenen Jahren zu einer viel genutzten Migrationsroute geworden.

Zwölf Tote bei weiterem Unglück

Erst Anfang September kamen zwölf Menschen im Ärmelkanal ums Leben, als ein Flüchtlingsboot vor der Küste Nordfrankreichs kenterte. Ein Großteil von ihnen seien Frauen, sagte Frankreichs amtierender Innenminister Gérald Darmanin. Auch Minderjährige seien unter den Opfern. Bei der Rettungsaktion vor dem Küstenort Le Portel bei Boulogne-sur-Mer wurden demnach 65 Menschen aus dem Wasser gezogen. Zwölf davon hätten nur noch tot geborgen werden können.

Innenminister Darmanin sagte am Unglücksort: „Das ist ein Drama, das uns alle berührt.“ Die Menschen seien auf einem kleinen Boot unterwegs gewesen, das nicht einmal sieben Meter lang sei. Die Justiz ermittle nun. Der Minister forderte auch, ein Migrationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien müsse ausgehandelt werden. Auch die britische Innenministerin Yvette Cooper zeigte sich bestürzt und verurteilte die Machenschaften von Schleuserbanden. Solche Banden pferchten mehr und mehr Menschen in Boote, die nicht seetauglich seien, und schickten sie selbst bei sehr schlechtem Wetter aufs Meer hinaus, kritisierte Cooper auf X.

Britischer Premierminister Keir Starmer kippte Ruanda-Pläne

Immer wieder überqueren Migranten den Ärmelkanal, um Großbritannien zu erreichen. Oft unternehmen sie die Reise in kleinen Schlauchbooten. Die Überfahrt ist gefährlich, auch weil der Meeresarm von vielen großen Schiffen befahren wird. Bei den Überfahrten kommen immer wieder Menschen ums Leben.

Großbritannien bekämpft Migration über den Ärmelkanal Großbritannien versucht, die Migration seit Längerem auch mit französischer Hilfe einzudämmen und zahlt dafür Millionensummen an Frankreich. Die frühere konservative Regierung wollte Migranten mit einem harten Vorgehen abschrecken – zum Beispiel mit dem Plan, sie ohne Rücksicht auf ihre eigentliche Herkunft nach Ruanda abzuschieben.

Der neue britische Premierminister Keir Starmer allerdings, der seit Juli mit seiner sozialdemokratischen Labour-Partei regiert, hat das Vorhaben wieder gekippt, nachdem auch Gerichte und Menschenrechtsorganisationen es scharf kritisiert hatten. Starmer hat dafür angekündigt, stärker gegen Schlepperbanden vorgehen zu wollen. Vor einigen Tagen erst beriet sich Starmer mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über den Umgang mit der Migration über den Ärmelkanal.