Französische und britische Seenotretter haben 157 Migranten von einem mitten im Ärmelkanal in Brand geratenen Flüchtlingsboot in Sicherheit gebracht. Der Motor des überfüllten Bootes habe angefangen zu brennen, wodurch das komplette Schiff in Gefahr geriet, teilte die maritime Präfektur im französischen Cherbourg mit. Zwei französische und drei britische Rettungsschiffe sowie ein Hubschrauber seien den Menschen zu Hilfe geeilt und hätten sie in das nordfranzösische Boulogne-sur-Mer gebracht. Bei einem ersten Rettungseinsatz an dem von der Normandie Richtung Großbritannien fahrenden Boot hatten französische Retter bereits in der Nacht auf Dienstag fünf Menschen in Sicherheit gebracht. Alle anderen Menschen an Bord hatten demnach die angebotene französische Hilfe abgelehnt.