Die maritime Präfektur teilte mit, die Rettungsaktion vor dem nordfranzösischen Küstenort Le Portel bei Boulogne-sur-Mer dauere an. 65 Menschen seien aus dem Wasser gezogen worden, zwölf davon hätten nur noch tot geborgen werden können. Einige der Geretteten würden notfallmedizinisch versorgt. Bei der Rettungsaktion seien zahlreiche Schiffe und Hubschrauber im Einsatz. Alle Personen auf dem gekenterten Boot, das Richtung Großbritannien unterwegs war, seien ins Meer gestürzt.

Von Januar bis Ende August überquerten mehr als 20 000 Menschen in Booten den Ärmelkanal. Das sind nach Angaben des britischen Innenministeriums drei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, aber 18 Prozent weniger als 2022. Die meisten Migranten in diesem Jahr kamen demnach am 18. Juni in Großbritannien an: 882 Personen.

In Kürze mehr bei SZ.de