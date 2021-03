Mindestens 98 Menschen sind bei schweren Explosionen in einer Militärkaserne im westafrikanischen Staat Äquatorialguinea ums Leben gekommen. Dies teilten die Gesundheitsbehörden am Montagabend mit. Bei dem Unglück, das sich am Sonntagnachmittag in der Stadt Bata ereignete, habe es außerdem 615 Verletzte gegeben. Als Ursache hatte der Staatspräsident Teodoro Obiang bereits am Sonntag "Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit" genannt. Unter den Opfern waren nach Medienberichten sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Zum Hergang teilte Obiang mit, Dynamit- und Sprengstoffdepots seien in Brand geraten.