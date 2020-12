Im Januar 2016 starb der italienische Doktorand Giulio Regeni in Kairo - die gelben Transparente hängen bis heute an vielen Rathäusern im Land.

Von Oliver Meiler, Rom

Fast fünf Jahre lang hat Italien mit Ägypten gerungen, hat immer neue Rechtshilfegesuche gestellt, Thesen ausgetauscht, Fährten geteilt und manchmal sogar an den aufrichtigen Willen zur Zusammenarbeit geglaubt - alles für nichts. Der Foltermord am italienischen Doktoranden Giulio Regeni im Januar 2016 in Kairo wird wohl nie so aufgeklärt werden, dass beide Seiten damit leben können. In einem dürren, gemeinsamen Communiqué, nur 31 Zeilen lang, haben die Ermittler aus Rom und Kairo nun öffentlich bekannt gegeben, dass ihre Erkenntnisse in den zentralen Punkten total auseinanderdriften. Unvereinbar, ein Bruch auf der ganzen Linie.

Die Italiener sind nach Abschluss der Ermittlung überzeugt, dass Regeni von fünf Agenten des zivilen ägyptischen Geheimdienstes verschleppt, gefoltert und ermordet wurde. Die Ägypter wiederum finden, die Indizienlage der Italiener sei zu dünn. Die Mörder, sagen sie, seien unbekannt. Die Adressen der fünf Agenten der National Security wollen sie deshalb nicht herausgeben. So können die Italiener den Verdächtigten die Akten nicht zustellen - und auch nicht die Vorladung zum Verfahren. Es wird also keinen gemeinsamen Prozess geben, kein geteiltes Urteil.

"Das Spiel ist aus", schreibt die Zeitung La Repubblica, die über Jahre hinweg hartnäckig recherchiert hat. "Die Fiktion ist vorbei." Und vielleicht war dieser Ausgang des emotionalen, politisch und geopolitisch brisanten Ringens immer schon der wahrscheinlichste gewesen.

"Ich gehe raus", textet er seiner Freundin. Dann verschwindet er, scheinbar spurlos

Giulio Regeni, 28 Jahre alt, verlässt am 25. Januar 2016 um 19.41 Uhr seine Studentenwohnung am Rand von Kairo, er ist eingeladen zu einem Abendessen bei Freunden im Zentrum. Er liebt Ägypten, er spricht Arabisch, seine Studien in Cambridge will er mit einer Doktorarbeit über die unabhängige Gewerkschaft von Kairos Straßenverkäufern abrunden, ein heikles Thema: Unter ihnen gibt es viele Gegner des Regimes. Regeni hat von einer britischen Stiftung 10 000 Pfund erhalten, damit er tief eintauchen kann in seine Forschungswelt. Er verbringt viel Zeit mit den ambulanten Verkäufern, manche sind vor allem am Geld des jungen Italieners interessiert. Einer hat ihn bei der Polizei verpfiffen, der Geheimdienst beschattet Regeni seit Wochen schon. Einmal sieht er eine verhüllte Frau, die ihn aus der Ferne fotografiert. Er erzählt es seinen Freunden, er ist besorgt. Das Abendessen soll ein leichter Moment werden. "Ich gehe raus", textet er seiner Freundin. Dann, an der Metrostation Dokki, verschwindet er, scheinbar spurlos.

Die italienischen Medien berichten zum ersten Mal über diesen engagierten Forscher aus Triest. Sein Verschwinden alarmiert all jene, die ihn kennen. Am 3. Februar findet man Giulio Regeni tot im Graben einer Ausfallstraße. Die ägyptischen Behörden sagen: wohl ein Unfall. In Italien wird der Leichnam obduziert, er ist entstellt von Folterspuren: fünf gebrochene Zähne, eine Gehirnblutung, Brandmale von Zigaretten, sieben gebrochene Rippen, Quetschungen, Schürfungen, tiefe Schnitte - auch alle Finger, Zehen und beide Beine sind gebrochen.

Für die Gerichtsmediziner ist Regeni an Schlägen in den Nacken gestorben, seine Halswirbel sind zertrümmert. Der ägyptische Herrscher Abdelfattah al-Sisi sagt in einem Interview, er werde alles daran setzen, dass die Wahrheit ans Licht komme: "Das sind wir der italienischen Regierung und der Familie des Jungen schuldig." Am 23. März postet dann Ägyptens Innenminister auf Facebook bereits die Lösung des Falls, triumphierend: Fünf Mitglieder einer kriminellen Bande, die mit gefälschten Polizeiausweisen Touristen täuschten und ausraubten, hätten Regeni überfallen. Dessen Sachen habe man in der Wohnung des Anführers gefunden. Sagen können die fünf Männer nichts mehr, sie sollen bei einem Schusswechsel mit der Polizei umgekommen sein. Kurz darauf wird bekannt, dass der Bandenchef an jenem 25. Januar, dem Tag des angeblichen Überfalls, gar nicht in Kairo war. Und überhaupt: Warum soll die Bande Regeni eine Woche lang festgehalten, gefoltert und getötet haben, wenn sie doch nur seine Sachen wollte?

In Italien gilt die Geschichte mit den Gaunern von Beginn an als vorsätzliche Irreführung. Man fühlt sich genarrt. Aus Protest zieht Rom seinen Botschafter aus Kairo ab, ein ganzes Jahr lang bleibt die Vertretung unbesetzt - ein starkes Zeichen, mit dem die Italiener auch wirtschaftlich einiges riskieren: Eni, der italienische Ölkonzern, hat strategische Interessen an den Öl- und Gasquellen der Ägypter. Jede Verstimmung mit Sisis Regime könnte die Konkurrenz begünstigen, etwa den französischen Konzern Total. 2018 melden sich zwei Zeugen bei den italienischen Ermittlern, es sind ehemalige Agenten. Sie erzählen, dass sie Regeni in der Woche zwischen dem 25. Januar und dem 3. Februar in zwei Gefängnissen gesehen hätten: Er wurde wohl eine ganze Woche lang gefoltert.

"Diese Angelegenheit geht uns alle etwas an", sagt der Präsident der Untersuchungskommission

Der Fall bewegt die Italiener. An vielen Rathäusern im Land hängen noch immer gelbe Transparente mit dem lächelnden Gesicht des jungen Mannes und dem Spruch: "Verità per Giulio Regeni", Wahrheit für Giulio Regeni. Jeder Todestag wird begangen. Die Initiativen sind auch Solidaritätsadressen an die Eltern, an Paola und Claudio Regeni, sie kämpfen dafür, dass ihr trauriges Schicksal nicht vergessen wird. Nach dem gemeinsamen Communiqué der Ermittler sagten sie: "In diesen fünf Jahren sind wir von den ägyptischen Behörden verhöhnt und beleidigt worden, sie haben unseren Sohn nicht nur entführt, gefoltert und getötet: Sie haben ihn danach auch noch in den Schmutz gezogen." Für Erasmo Palazzotto, den Präsidenten der parlamentarischen Untersuchungskommission zum Fall Regeni, sind die Argumente der Ägypter eine "Beleidigung unserer Intelligenz". "Dies ist keine private Angelegenheit der Familie Regeni, sondern eine nationale, die uns alle etwas angeht", sagte er.

Nun also machen die Italiener den Agenten den Prozess - und die Ägypter den toten Gaunern, wegen Diebstahls.