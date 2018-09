17. September 2018, 18:59 Uhr Ägypten Überraschender Haftbefehl

Ein Gericht wirft den Söhnen von Ex-Machthaber Mubarak Betrug mit Börsengeschäften vor. Unklar ist, was den Richter bewog, Gamal und Alaa Mubarak wieder in Haft zu schicken.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Verhaftungen treffen in diesen Tagen in Ägypten vor allem Menschen, die sich in irgendeiner Weise den Unmut des vom Militär dominierten Regimes unter Präsident Abdelfattah al-Sisi zuziehen. Menschenrechtler und Journalisten, linke Aktivisten oder Islamisten, Kritiker jeglicher Couleur. Aufsehen erregte daher eine Reihe Haftbefehle gegen einst äußerst einflussreiche Leute mit besten Verbindungen zum 2011 gestürzten Regime Hosni Mubaraks, der am Nil fast 30 Jahre lang wie ein Diktator herrschte. Ein Richter schickte nun am Samstag völlig unerwartet dessen beiden Söhne Gamal, ...