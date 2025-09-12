Die Regierung in Kairo gibt sich propalästinensisch, lässt aber Truppen an der Grenze zu Gaza stationieren. Sie sollen verhindern, dass Hunderttausende vertrieben werden. Aber wie?

Von Bernd Dörries, Beirut

Die Panzer stehen nicht weit von der Grenze, ihre Kanonen zeigen in Richtung Gaza. Nur auf wen genau? Seit Monaten schickt die ägyptische Regierung immer neue Truppen in den Norden des Landes, in die Nähe der zwölf Kilometer breiten Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. In den vergangenen Wochen sollen es noch einmal mehr geworden sein, etwa 40 000 Soldaten, berichten verschiedene Medien.