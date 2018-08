28. August 2018, 20:16 Uhr Sexuelle Belästigung in Ägypten Klerikale Mahnung

Azhar-Theologen verurteilen die grassierende sexuelle Belästigung im Land. Sie bezeichneten sie als "Sünde", die gegen das Gesetz verstoße.

Von Anna Reuß

Zum ersten Mal hat die wichtigste Institution des sunnitischen Islams, die Al-Azhar-Universität in Kairo, sexuelle Belästigung verurteilt. Die Theologen sind besonders in Ägypten, aber auch international, an wichtigen religiösen und gesellschaftspolitischen Entscheidungen beteiligt. In Ägypten, wo al-Azhar mit einem Geflecht aus Lehreinrichtungen und einer Moschee angesiedelt ist, wurden laut einer Studie der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2013 99,3 Prozent aller Frauen schon einmal Opfer sexueller Belästigung.

Die Instanz teilte am Montag auf ihrer Webseite mit, Frauen würden durch ...