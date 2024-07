Inmitten regionaler Spannungen hat Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi eine neue Regierung vereidigt. Der ehemalige ägyptische Botschafter in Deutschland, Badr Abdelatty, übernimmt Staatsmedien zufolge das Amt des Außenministers von Samih Schukri. Neuer Verteidigungsminister wird Abdel-Madschid Sakr. An der Spitze der neuen Regierung steht demnach weiter Mustafa Madbuli, der seit 2018 ägyptischer Ministerpräsident ist. Auch in anderen Ressorts wurden neue Minister vorgestellt. Die Folgen des Gaza-Kriegs und des Bürgerkriegs im Sudan an den Grenzen Ägyptens mit steigenden Flüchtlingszahlen setzen das nordafrikanische Land unter Druck. Außerdem kämpft Ägypten seit Monaten mit einer schweren Wirtschaftskrise und einer rasant steigenden Inflation.