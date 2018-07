24. Juli 2018, 18:51 Uhr Ägypten Kuchen statt Brot

Die Ägypter ächzen wegen steigender Lebensmittelpreise. Der Staat kürzt Subventionen, um der hohen Staatsverschuldung Herr zu werden. Die Wut in der Bevölkerung wächst - ein Risiko für die autoritäre Führung.

Von Anna Reuß

Der ehemalige Großmufti Ali Gomaa sei eine ägyptische Marie-Antoinette, werfen ihm einige seiner Landsleute vor. Die französische Königin soll den hungernden Bauern einst gesagt haben, wenn das Volk kein Brot habe, dann solle es doch Kuchen essen. Zwar ließ sich ihr Kuchen-Spruch nie belegen, doch die Revolution überlebte sie trotzdem nicht. Gomaa forderte indes im ägyptischen Fernsehen die Leute auf, sich nicht mehr über steigende Preise für Fleisch zu beschweren und einfach Kuchen zu essen. Ein Video davon kursiert in sozialen Netzwerken. Für viele kommt der klerikale Appell zynisch daher: "Er kann sich wenigstens Fleisch leisten", schrieb etwa ein Twitter-Nutzer.

Lebensmittel sind in Ägypten teuer geworden. So sind die Preise zwischen 2016 und 2017 durchschnittlich um 44 Prozent gestiegen, Tomaten kosteten nach der Abwertung des Pfundes sogar das Dreifache. 2016 bat Präsident Abdel Fattah al-Sisi den Internationalen Währungsfonds (IWF) um einen Kredit in Höhe von zwölf Milliarden Dollar. Das Land mit fast 100 Millionen Einwohnern taumelte damals einer Staatspleite entgegen und konnte sie nur abwenden, indem sich die Regierung für eine radikale Maßnahme entschied: Sie gab den Wechselkurs der gestützten Währung frei. Über Nacht verlor die Mittelschicht einen Teil ihres Vermögens. Die wichtigsten Maßnahmen, um das Wirtschaftsklima im Land zu verbessern - wie zum Beispiel die Korruption im Militärstaat einzudämmen -, blieben bislang aus.

Zwar entfaltet das Reformpaket eine positive Wirkung, so wird für 2018 ein Wirtschaftswachstum von circa fünf Prozent prognostiziert - doch beim Großteil der Bevölkerung kommt dies kaum an. Seit der Abwertung können sich die Ägypter das Nötigste kaum noch leisten. "Die Preise für Konsumgüter, darunter auch Fleisch, sind um 20 bis 30 Prozent gestiegen", sagt Adel Beshai, Wirtschaftsprofessor an der Amerikanischen Universität in Kairo (AUC).

Strom, Wasser und Kraftstoff wurden deutlich teurer - wie auch der öffentliche Nahverkehr

Bereits vor der Abwertung lebten 28 Millionen Ägypter unter der Armutsgrenze, heute sind es vermutlich mehr. Seit Jahrzehnten gibt es daher Nahrungsmittelsubventionen, ein soziales Netz für circa 70 Millionen Menschen. Gerade kalorienreiche, ungesunde Lebensmittel wie Brot und Öl werden von der Regierung bezuschusst. Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass ausgerechnet diese Politik dazu beigetragen hat, dass die Ägypter weltweit den höchsten Anteil fettleibiger Erwachsener haben. Vom extremen Übergewicht ist insbesondere die einkommensschwache und wenig gebildete Stadtbevölkerung betroffen, die von wenig Geld satt werden muss.

Noch dramatischer steigen die Energiepreise. Strom, Wasser und Kraftstoff wurden deutlich teurer, Pendler zahlen mehr für öffentlichen Nahverkehr. Im August wird auch der Preis für Erdgas um bis zu 75 Prozent steigen. Der Staat kürzt Subventionen, um der hohen Staatsverschuldung Herr zu werden. Der Großteil des ägyptischen Haushalts fließt bisher in Zahlungen für Schuldentilgung und Zinsen, Pensionen, Gehälter und eben Subventionen. Präsident al-Sisi rechtfertigt die Maßnahmen mit dem Ziel, weitere Zahlungen des IWF zu sichern. Aus Sicht des Ökonomen Beshai ein längst überfälliger Schritt: Die Regierung habe "jahrzehntelange Misswirtschaft geerbt". Dass nach harten Kürzungen die Lebensmittel noch mehr kosten könnten, ist eine berechtigte Angst: "Das Sandwich, das wir morgens essen, wird wegen des Transports plötzlich teurer", sagt er. "Je globalisierter die Weltwirtschaft, desto mehr hängen Nahrungsmittelpreise vom Ölpreis ab."

Die Wut wächst. Ein Risiko für die autoritäre Führung in Kairo, die nichts mehr fürchtet als Proteste. Denn Unruhen gab es immer dann, wenn der Staat das Subventionssystem reformieren wollte. Vor zehn Jahren kam es zu Massenkundgebungen: Hohe Lebensmittelpreise trieben die Ägypter damals auf die Straße.