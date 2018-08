28. August 2018, 18:51 Uhr Ägypten Klerikale Mahnung

Azhar-Theologen verurteilen die grassierende sexuelle Belästigung im Land. Sie bezeichneten sie als "Sünde", die gegen das Gesetz verstoße.

Von Anna Reuß

Zum ersten Mal hat die wichtigste Institution des sunnitischen Islams, die Al-Azhar-Universität in Kairo, sexuelle Belästigung verurteilt. Die Theologen sind besonders in Ägypten, aber auch international, an wichtigen religiösen und gesellschaftspolitischen Entscheidungen beteiligt. In Ägypten, wo al-Azhar mit einem Geflecht aus Lehreinrichtungen und einer Moschee angesiedelt ist, wurden laut einer Studie der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2013 99,3 Prozent aller Frauen schon einmal Opfer sexueller Belästigung.

Die Instanz teilte am Montag auf ihrer Webseite mit, Frauen würden durch das "abstoßende Verhalten" der Männer gedemütigt. Die Kleriker bezeichnen in der Stellungnahme sexuelle Belästigung als "Sünde", die gegen das Gesetz verstoße. Sie bekräftigten, Frauen hätten keinerlei Mitschuld: Belästigung mit dem Verhalten oder der Kleidung der Frauen zu rechtfertigen, wie es in vielen Fällen passiert, "spiegelt ein falsches Verständnis von Privatsphäre, Freiheit und Würde der Frauen wieder". Sie appellierten an die Medien, kein Material zu zeigen, welches andere Männer zur Nachahmung anregt. Tatsächlich hat Ägypten sexuelle Belästigung erst 2014 zu einem Straftatbestand erklärt, der mit einer Geldstrafe oder mindestens sechs Monaten Gefängnis geahndet wird. Viele Täter kommen dennoch ungestraft davon, weil die Polizei Frauen nicht immer Glauben schenkt - oder diese erst gar nicht Anzeige erstatten. Häufig sind Sicherheitskräfte Teil des Problems. Als eine Aktivistin kürzlich in einem Video auf Facebook sexuelle Belästigung durch Polizisten anprangerte, wurde sie verhaftet und wegen "Verbreitung von Falschnachrichten" angeklagt.

Immer wieder verbreiten sich eindeutige Szenen übers Internet. Der neueste Fall ist jedoch besonders: Menna Gubran hatte ein Video geteilt, das zeigt, wie sie von einem Mann namens Mahmoud Soliman an einer belebten Straße in einem Vorort von Kairo angesprochen und um eine Verabredung gebeten wird. Soliman sei erst zurückgewichen, nachdem sie angefangen habe, ihn zu filmen, sagte Gubran. In den Tagen darauf wurde die Solidarität in den sozialen Netzwerken immer größer - allerdings mit dem Täter. Manche Nutzer schrieben, der Mann habe "nur höflich geflirtet". Der Anwalt des Täters erklärte vor wenigen Tagen in einer Talkshow, dass sein Mandant Menna Gubran wegen Verleumdung verklagen wolle.

Eine Studie der Thomson-Reuters-Stiftung kam 2017 zum Ergebnis, Kairo sei die gefährlichste Großstadt der Welt für Frauen, gefolgt von Karachi und Kinshasa. Dort werden Frauen besonders häufig Opfer sexueller Gewalt. Alaa al-Aswany, Gründer der politischen Bewegung "Kefaya", nannte sexuelle Belästigung in Ägypten einmal "eine regelrechte Plage". Noch in den 1970er Jahren habe es kaum Fälle gegeben, mittlerweile seien Frauen ständig der Schikane übergriffiger Männer ausgesetzt. Es gibt keine einfache Antwort darauf, warum so viele Männer in Ägypten Frauen belästigen; Soziologen haben bislang keine eindeutigen Erklärungen gefunden. Untersuchungen haben gezeigt, dass auch Frauen, die sich verschleiern und dezent kleiden, häufig Opfer von sexueller Belästigung werden. Die Übergriffe gehen zudem von Männern aus allen sozialen Schichten, Bildungsniveaus und Altersgruppen aus. 77 Prozent der Männer in Ägypten gaben bei Umfragen an, selbst schon einmal eine Frau belästigt zu haben.