Von Bernd Dörries, Kairo

Am Freitagmorgen befand sich die C Lion ziemlich genau in der Mitte der Gefahrenzone. Das Frachtschiff unter der Flagge Panamas bewegte sich auf die Meerenge Bab al-Mandab zu, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, und in deren Gewässern die Huthi-Rebellen aus Jemen gerne Schiffe angreifen. Sie setzen Raketen und Drohnen ein, von Schnellbooten aus versuchen sie, Fahrzeuge zu entern. Seit Wochen geht das nun so, wurden Dutzende Schiffe angegriffen.