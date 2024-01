Von Bernd Dörries, Kairo

Am Freitagmorgen befand sich die C Lion ziemlich genau in der Mitte der Gefahrenzone. Das Frachtschiff unter der Flagge Panamas bewegte sich auf die Meerenge Bab al-Mandab zu, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, und in deren Gewässern die Huthi-Miliz aus Jemen gerne Schiffe angreift. Sie setzen Raketen und Drohnen ein, von Schnellbooten aus versuchen sie, die Frachter zu entern. Seit Wochen geht das nun so, wurden Dutzende Schiffe angegriffen.