Aus Verärgerung über Medienberichte hat Ägypten damit gedroht, seine Rolle als Vermittler im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu beenden. Andauernde Versuche, die ägyptischen Vermittlungsbemühungen mit falschen Behauptungen in Zweifel zu ziehen, würden die Situation im Gazastreifen und in der gesamten Region nur weiter verkomplizieren, erklärte Diaa Rashwan, Chef des staatlichen ägyptischen Informationsdienstes, in einer Mitteilung. Dies könne "die ägyptische Seite zu der Entscheidung veranlassen, sich vollständig aus der Vermittlungstätigkeit in dem Konflikt zurückzuziehen". Er reagierte damit auf einen CNN-Bericht, wonach der ägyptische Geheimdienst einen von Israel akzeptierten Vorschlag für eine Waffenruhe ohne Rücksprache mit den anderen Vermittlern Katar und USA geändert haben soll.