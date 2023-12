Überschattet vom Krieg im benachbarten Gaza und einer schweren Wirtschaftskrise hat in Ägypten die dreitägige Präsidentschaftswahl begonnen. Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, der eine dritte Amtszeit anstrebt, gab seine Stimme am Sonntagfrüh im Osten Kairos ab. Es gilt als sicher, dass er die Wahl gewinnt. Kritikern zufolge gab es seit der Machtübernahme durch den früheren General vor zehn Jahren keine freie Wahl mehr im Land und jegliche ernsthafte Opposition wurde nahezu komplett erstickt. Das Ergebnis soll am 18. Dezember verkündet werden. In dem nordafrikanischen Land sind 67 von 109 Millionen Einwohnern aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Al-Sisis einziger ernsthafter Gegenkandidat, Ahmed al-Tantaui, berichtete von Schikanen und Gewalt gegen seine Unterstützer. Die Behörden bestreiten das. Er zog seine Bewerbung zurück und muss sich mit 21 Mitarbeitern vor Gericht verantworten wegen Verstößen gegen formelle Verfahren bei der Wahl. Laut IT-Experten vom kanadischen Citizen Lab wurde Al-Tantauis Handy mehrfach ausgespäht. Der Krieg in Gaza spielt Al-Sisi zusätzlich in die Hände. Viele Ägypter teilen die von ihm geäußerten Sorgen, dass die Kämpfe viele Palästinenser nach Ägypten vertreiben könnten. Dies würde laut Al-Sisi die Ziele der Millionen staatenlosen Palästinenser untergraben und Ägyptens Sicherheit gefährden. Es gibt aber auch Kritiker, die Al-Sisis Regierung vorwerfen, die vielen zivilen Todesopfer im Gazastreifen in Kauf zu nehmen, und die Öffnung der Grenze fordern. Al-Sisi regiert seit 2013 mit harter Hand, Unterstützer sehen ihn als Garanten für Stabilität. Laut Kritikern hat Ägypten in einen Polizeistaat verwandelt, Zehntausende Aktivisten und Islamisten wurden inhaftiert oder ins Exil gedrängt. Die Presse ist stark zensiert, Demonstrationen sind faktisch verboten.