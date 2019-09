Ignorieren - oder doch besser reagieren? Die Gretchenfrage jedes Krisenmanagements stellt sich Ägyptens Präsident Abdelfattah al-Sisi, seit ein außer Landes geflohener Schauspieler anfing, ihm verbal gegen den Thron zu pinkeln - in ziemlich rüdem Ton und ziemlich ausdauernd. Täglich sprach der Soap-Opera-Star Mohamed Ali an seinem neuen Wohnort Barcelona in die Kamera, meist zwanzig bis dreißig Minuten lang. In seinen Videos legt er dar, wie der Präsident und seine Gattin Intisar Steuergelder für neue Paläste verprassen, wie sich die Führung der in Ägypten auch in der Wirtschaft tätigen Armee die Taschen füllt.

