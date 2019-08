Die 2,1 Millionen Barrel Öl an Bord des wochenlang vor Gibraltar festgesetzten iranischen Supertankers Adrian Darya 1 sind nach Angaben der Regierung in Teheran verkauft worden. Wer das Rohöl mit einem offiziellen Marktwert von 116 Millionen Euro an Bord erworben hat, teilte der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei nicht mit. Der Käufer werde entscheiden, wo das Schiff letztlich anlegen werde. Am Montag war es ohne einen deklarierten Zielhafen im Mittelmeer nach Osten unterwegs. Der Verkauf des Öls ist die jüngste Wendung in der Odyssee der Adrian Darya 1. Sie war im Juli - damals noch unter dem Namen Grace 1 - von den Behörden in Gibraltar unter dem Verdacht beschlagnahmt worden, Öl nach Syrien zu liefern.