Am vergangenen Freitag um 15.38 Uhr erhielt Brad Cooper den Befehl. Verteidigungsminister Pete Hegseth übermittelte ihm folgende Botschaft von Oberbefehlshaber Donald Trump: „Die Operation Epic Fury ist genehmigt. Kein Abbruch. Viel Glück. Ende.“ So schilderte es Generalstabschef Dan Caine am Montag an einer Pressekonferenz. Am Samstag um 9.45 Uhr Ortszeit sei in Teheran „der Himmel zum Leben erwacht“, sagte er.