NahostDer Admiral, der im Krieg gegen  Iran das Kommando hat

Lesezeit: 2 Min.

40 Orden auf der Uniform: Admiral Brad Cooper, der Chef des US-Zentralkommandos in Florida.
40 Orden auf der Uniform: Admiral Brad Cooper, der Chef des US-Zentralkommandos in Florida. (Foto: Jon Gambrell/AP)

In den Mullahs sah Brad Cooper schon lange eine Bedrohung, Amerika müsse da „jeden Tag“ bereit sein, sagte er. Nun muss er zeigen,  ob es dies ist.

Von Charlotte Walser

Am vergangenen Freitag um 15.38 Uhr erhielt Brad Cooper den Befehl. Verteidigungsminister Pete Hegseth übermittelte ihm folgende Botschaft von Oberbefehlshaber Donald Trump: „Die Operation Epic Fury ist genehmigt. Kein Abbruch. Viel Glück. Ende.“ So schilderte es Generalstabschef Dan Caine am Montag an einer Pressekonferenz. Am Samstag um 9.45 Uhr Ortszeit sei in Teheran „der Himmel zum Leben erwacht“, sagte er.

