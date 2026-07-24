Die schwer bewaffneten Spezialkräfte schlugen am frühen Morgen in der westfälischen Provinz zu. In Porta Westfalica, Minden, Selm, Bielefeld, Enger und Spenge startete die Razzia vergangenen Oktober um sechs Uhr. Ihr Ziel: mögliche Mitglieder des „Active Club Ostwestfalen“, eines mutmaßlich rechtsextremen Kampfsportklubs. Die sechs Verdächtigen: zwischen 18 und 35 Jahren alt.
Rechtsextreme Active ClubsWo junge Männer in Deutschland für einen „Rassenkrieg“ trainieren
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Boxen, grillen, kämpfen? Mit Körperkult werben Rechtsextremisten junge Männer für gewaltorientierte „Active Clubs“ an, warnt der Verfassungsschutz. Ausschreitungen in Nordirland und England zeigen: Die Angst vor solchen Klubs ist begründet.
Von Markus Balser und Sebastian Erb, Berlin
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