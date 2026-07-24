Zum Hauptinhalt springen

Rechtsextreme Active ClubsWo junge Männer in Deutschland für einen „Rassenkrieg“ trainieren

Lesezeit: 6 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Boxen, grillen, kämpfen? Mit Körperkult werben Rechtsextremisten junge Männer für gewaltorientierte „Active Clubs“ an, warnt der Verfassungsschutz. Ausschreitungen in Nordirland und England zeigen: Die Angst vor solchen Klubs ist begründet.

Von Markus Balser und Sebastian Erb, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Die schwer bewaffneten Spezialkräfte schlugen am frühen Morgen in der westfälischen Provinz zu. In Porta Westfalica, Minden, Selm, Bielefeld, Enger und Spenge startete die Razzia vergangenen Oktober um sechs Uhr. Ihr Ziel: mögliche Mitglieder des „Active Club Ostwestfalen“, eines mutmaßlich rechtsextremen Kampfsportklubs. Die sechs Verdächtigen: zwischen 18 und 35 Jahren alt.

Zur SZ-Startseite

Auftritt statt „Anstalt“
:Für eine Party ist das viel zu ernst

Hier sind sich alle einig: Danger Dan und Igor Levit präsentieren im Berliner Columbia-Theater das Lied „Keine Angst“, mit dem sie im ZDF nicht auftreten durften. Im Saal überwiegt das Pathos.

SZ PlusVon Joachim Hentschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite