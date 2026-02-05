Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zum Urteil gegen die non-binäre Person Maja T. in Ungarn wegen Beteiligung an Angriffen gegen mutmaßliche Rechtsextremisten geäußert.„Das ist ein nicht rechtskräftiges Urteil in einem EU-Land. Und das respektieren wir“, sagte der CDU-Politiker in Australien. Der Fall werde vom Auswärtigen Amt konsularisch betreut, ergänzte Wadephul. Bekannt sei, dass man eine Auslieferung nach Deutschland erbeten habe - „das besteht alles weiter fort“, sagte der Minister Am Mittwochabend hatten in mehreren deutschen Städten Hunderte Menschen gegen das Urteil protestiert. In Berlin versammelten sich Unterstützer aus der linken Szene zu einer Kundgebung. Auch in Städten wie Hamburg, Dresden, Erfurt, Leipzig und Potsdam gab es Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen. Das Budapester Stadtgericht hatte Maja T. zuvor zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren verurteilt.