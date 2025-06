Von Bernd Dörries, Kairo

Im Süden Libanons haben die Schulen am Freitag nicht geöffnet. Die Behörden hielten das für sicherer. Viele Eltern hätten ihre Kinder ohnehin nicht zum Unterricht geschickt angesichts der Lage. Die Angriffe Israels auf die Atomanlagen Irans am frühen Freitagmorgen haben den gesamten Nahen Osten in Aufruhr versetzt. Besonders aber jene Länder, die zur von den Mullahs in Teheran erfundenen sogenannten Achse des Widerstands gehören, ob freiwillig oder nicht. Die Achse war in den vergangenen Jahrzehnten beides: ein Instrument zur Förderung der regionalen Ambitionen Irans und ein Hauptpfeiler seiner Abschreckungsstrategie.