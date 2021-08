Von Hubert Wetzel

Über das Ende des längsten Krieges, den ihr Land je geführt hat, wurden die Amerikaner von zwei Männern aus der zweiten Reihe informiert. John Kirby, Sprecher des Verteidigungsministeriums, und General Kenneth McKenzie, Chef des Central Command, des für Afghanistan zuständigen US-Regionalkommandos, stellten sich am Montagnachmittag im Pentagon vor die Journalisten. Wobei, wenn man genau sein will, nur Kirby tatsächlich physisch dort stand. McKenzie, ein Vier-Sterne-General, aber längst nicht der ranghöchste Soldat im Land, war nur per Videoschaltung dabei.

Das war ein eher unfeierlicher Rahmen, um ein historisches Ereignis zu verkünden. Kein Minister trat vor die Kameras, weder der Generalstabschef noch die Kommandeure des Heeres, der Marineinfanterie oder der Luftwaffe ließen sich blicken, auch nicht der Präsident. Erst am Montagabend sagte Außenminister Antony Blinken ein paar Sätze, das Weiße Haus verschickte eine Stellungnahme von Joe Biden, in der er für Dienstag eine Rede zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ankündigte. Am Montag aber, als der Krieg endete, drängelte sich niemand vor, um es dem Volk zu sagen.

Es gibt ja auch nichts zu feiern. Im Gegenteil: Zwei Jahrzehnte lang hat Amerika Krieg in Afghanistan geführt - und verloren. Jetzt, zum 20. Jahrestag der Terrorangriffe vom 11. September 2001, die diesen Krieg einst ausgelöst hatten, herrschen in Kabul wieder die Taliban. Für Paraden oder markige Reden besteht kein Anlass.

McKenzie war den Umständen entsprechend kurz angebunden. "Ich bin hier, um mitzuteilen, dass wir unseren Abzug aus Afghanistan abgeschlossen haben", sagte er. Laut Pentagon endete der amerikanische Militäreinsatz offiziell am 30. August 2021 um 15.29 Uhr Ostküstenzeit. Das war der Zeitpunkt, an dem die letzte US-Transportmaschine aus Kabul mit Soldaten und Diplomaten an Bord den afghanischen Luftraum verlassen hatte. In Afghanistan war es in diesem Moment bereits nach Mitternacht, der 31. August hatte schon begonnen. Wenn es will, kann das Weiße Haus also sagen, man habe die von Präsident Joe Biden gesetzte Abzugsfrist eingehalten und sei bis zum letzten Tag geblieben.

Etwa 250 Amerikaner sollen im Land zurückgeblieben sein

Aber spielt derlei Haarspalterei noch eine Rolle? Wie die Lage in Wahrheit ist, konnte die ganze Welt in den vergangenen zwei Wochen live im Fernsehen verfolgen: Amerika, die Weltmacht, wurde besiegt und verjagt. Die USA und ihre Verbündeten haben in den vergangenen Tagen zwar noch Zehntausende Menschen aus Kabul ausgeflogen, die vor den Taliban fliehen wollten oder mussten. Das amerikanische Militär allein habe seit Mitte August mehr als 120 000 Menschen aus dem Land gebracht, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. Das ist eine beeindruckende Zahl: mehr als 120 000 gerettete Leben.

Aber die erfolgreiche Luftbrücke von Kabul ändert nichts daran, dass in der Stadt und anderen Teilen des Landes weitere Zehntausende Afghanen zurückgelassen wurden, die für die westlichen Besatzungstruppen gearbeitet haben oder die neue Taliban-Herrschaft aus anderen Gründen fürchten müssen. McKenzie musste sogar zugeben, dass das US-Militär - entgegen dem Versprechen von Präsident Biden - auch eine nennenswerte Anzahl amerikanischer Staatsbürger nicht aus Afghanistan herausbekommen hat. Von etwa 250 Personen ist in Washington die Rede. Amerikaner, die ausgeflogen werden wollten, die es aber "nicht zum Flughafen in Kabul geschafft haben", wie ein US-Regierungsvertreter sagte. "Mit diesem Abzug ist viel Schmerz verbunden", räumte McKenzie ein. "Wir haben nicht jeden rausholen können, den wir rausholen wollten."

Für Joe Biden sind das die bisher dunkelsten Tage seiner Präsidentschaft. Bitter ist weniger der Abzug an sich, Biden zweifelte schon sehr lange am Sinn des Afghanistan-Einsatzes, dessen hehre Ziele er für unerreichbar hielt. Er war entschlossen, den Krieg als Präsident zu beenden und sich nicht wie seine Vorgänger Barack Obama und Donald Trump von den Generälen und dem sicherheitspolitischen Establishment in Washington dazu drängen zu lassen, den Einsatz immer weiter fortzusetzen. Doch dass der Rückzug in Chaos, Leid, Tod und der Erniedrigung Amerikas endet, hatte Biden nicht geplant.

Zwei Ereignisse haben in den vergangenen Tagen das ganze Elend dieses 20-jährigen Krieges noch einmal drastisch gezeigt: Am Donnerstag starben bei einem Selbstmordanschlag am Flughafen Kabul 13 amerikanische Soldaten. Das war ein letzter, blutiger Beweis für das Scheitern des US-Militärs in Afghanistan. Wenn nach 20 Jahren Anti-Terror-Krieg ein Terrorist mit einem Sprengstoffgürtel ein Dutzend GIs umbringen kann, dann waren diese 20 Jahre Kampf vergebens.

Die US-Aktionen haben Tausenden afghanischen Zivilisten das Leben gekostet

Am Wochenende dann flogen die Amerikaner mit Drohnen Vergeltungsangriffe. Mehrere wichtige Terroristen seien dabei getötet worden, hieß es später stolz aus dem Pentagon. Tatsächlich, so berichteten westliche Korrespondenten aus Kabul, wurde von den amerikanischen Raketen wohl auch eine Familie getroffen, mehrere Kinder starben - so wie schon bei Hunderten anderen US-Luftangriffen in den Jahren zuvor, bei denen Tausende afghanische Zivilisten umkamen. Diese mörderische Nonchalance gegenüber dem Leben von Afghanen war von Anfang an nicht nur in moralischer Hinsicht desaströs, sondern auch ein schwerer strategischer Fehler, der die amerikanischen Soldaten von Helfern zu Feinden werden ließ.

In den USA versuchen die Republikaner bereits, das Debakel in Afghanistan politisch für sich zu nutzen. Sie schüren die Wut im konservativen Amerika über die Demütigung des Landes und der Armee. Das ist zum Teil purer Opportunismus - es war Präsident Donald Trump, der den Taliban Anfang 2020 den vollständigen Abzug der US-Soldaten zugesagt und ständig davon geredet hatte, dass der Krieg die Kosten nicht wert sei. Trump orientierte sich damals an Umfragen, die zeigten, dass eine klare Mehrheit der US-Bürger den Einsatz in Afghanistan beendet sehen will.

Doch der Vorwurf der Republikaner, Biden habe Dutzende Amerikaner in Afghanistan zurückgelassen und dem Terror der Taliban ausgeliefert, ist politisch durchaus gefährlich. Die gleichen Umfragen, die die Kriegsmüdigkeit der Bürger belegen, zeigen auch, dass die Menschen in den USA es mit großer Mehrheit befürwortet hätten, wenn die Truppen bis zur Rettung aller Landsleute in Kabul geblieben wären. Amerikaner im Stich zu lassen, ist nicht beliebt.

Detailansicht öffnen "Der letzte Soldat, der Afghanistan verlässt": Dieses Bild des US-Militärs zeigt Generalmajor Chris Donahue, Kommandeur der 82. Luftlandedivision der US-Armee, XVIII. Luftlandekorps, wie er am Flughafen von Kabul ein Frachtflugzeug besteigt. (Foto: dpa)

Wie groß der innenpolitische Schaden für Biden und die Demokraten am Ende ist, wird daher wohl auch sehr vom Schicksal der Amerikaner abhängen, die in Afghanistan noch festsitzen. Wenn Biden Glück hat, lassen die Taliban diese restlichen US-Bürger in den nächsten Wochen ausreisen. Der Präsident deutete in seiner Erklärung am Montag an, dass die Hoffnung darauf ein Grund gewesen sei, warum er die Abzugsfrist eingehalten habe. Offenbar wollte er die Taliban nicht zu Vergeltungsaktionen provozieren.

Es ist daher denkbar, dass der Krieg und sein unrühmliches Ende bei den Wählern schnell in Vergessenheit geraten, wenn keine US-Staatsbürger mehr betroffen sind. Es ist allerdings auch nicht sehr schwer, sich finstere Szenarien auszumalen.

Am Montagabend meldete sich noch einmal das US-Militär. Das XVIII. Luftlandekorps, ein Eliteverband des Heeres, twitterte ein grün eingefärbtes Foto, das offenbar durch ein Nachtsichtgerät aufgenommen worden war. Es zeigt einen Offizier, der ein Gewehr in der Hand hält und die Laderampe eines Flugzeugs hinaufgeht. Darüber stand: "Das ist der letzte Soldat, der Afghanistan verlässt."