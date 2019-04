29. April 2019, 20:23 Uhr Terrormiliz IS-Chef Baghdadi meldet sich angeblich per Video zurück

Erstmals seit knapp fünf Jahren ist der IS-Anführer Abu Bakr al- Baghdadi wieder in einem Propaganda-Video erschienen.

Das Video wurde von al-Furqan veröffentlicht, einem Medienkanal, der immer wieder Propagandaveröffentlichungen des IS in Umlauf gebracht hat.

Darin räumt al- Baghdadi den Verlust des Kalifats im Zuge der Schlacht um Baghus in Syrien vor einem Monat ein, dem letzten Rückzugsort des IS.

Von Paul-Anton Krüger

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat am Montag im Internet ein neues Video veröffentlicht, in dem offenbar ihr Anführer Abu Bakr al-Baghdadi zu sehen ist. Einige Indizien sprechen dafür, dass die mehr als 18 Minuten dauernde Aufnahme authentisch ist und tatsächlich Baghdadi zeigt. Es wäre das erste Video seit seiner Ansprache in der später zerstörten Nuri-Moschee von Mossul, mit der er im Juli 2014 den Islamischen Staat und sich selbst als Kalif ausrief. Es gab wiederholt Berichte, Baghdadi sei bei Luftangriffen der von den USA geführten internationalen Militärkoalition im Irak oder in Syrien getötet oder zumindest schwer verletzt worden.

Das Video wurde von al-Furqan veröffentlicht, einem Medienkanal, der immer wieder wichtige Propagandaveröffentlichungen des IS in Umlauf gebracht hat. Der Mann in dem Video, der mit einer Kalaschnikow an seiner Seite auf einem Polster am Boden sitzt und mit anderen, unkenntlich gemachten Kämpfern spricht, weist starke Ähnlichkeiten mit bekannten Aufnahmen Baghdadis auf. Er bezieht sich auf Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, so die Terroranschläge in Sri Lanka und die Wahlen in Israel.

Er räumt den Verlust des Kalifats im Zuge der Schlacht um Baghus in Syrien vor einem Monat ein, dem letzten Rückzugsort des IS. Westliche Geheimdienste hatten ihn zuletzt im irakisch-syrischen Grenzgebiet vermutet. Er spricht zudem über Operationen des IS in Libyen und begrüßt neue Legionen in der Südsahara. Offenbar geht es der Terrormiliz darum, Anhängern zu signalisieren, dass die Führungsspitze intakt und handlungsfähig ist. Der IS hatte zuvor schon die Anschläge in Sri Lanka, aber auch in Saudi-Arabien und Ägypten für sich in Anspruch genommen.