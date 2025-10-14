Sie war eine glühende Anhängerin von Donald Trump. Nun kritisiert sie seine Politik, vom Shutdown bis zur Abschiebung von Migranten. Manchmal klingt „MTG“ sogar schon wie eine Demokratin.

Die weibliche Version von Donald Trump, die Personifizierung der neuen Rechten, das Aushängeschild der Republikanischen Partei: So und ähnlich wurde Marjorie Taylor Greene früher beschrieben – in jener Zeit, als sie quasi alles gut fand, was Trump sagte.