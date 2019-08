Abtreibungsgegner demonstrieren vor einer Beratungsstelle von Pro Familia in Frankfurt am Main.

Als massiven Eingriff in die Versammlungsfreiheit sieht die Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) den hessischen Erlass zur Einschränkung von Mahnwachen von Abtreibungsgegnern vor Praxen und Beratungsstellen. "Wieso Frauen in Schwangerschaftskonflikten, die eine entsprechende Beratungsstelle aufsuchen, vor Sichtkontakt mit teils still betenden Lebensrechtlern und höflich dargebotenen Informations- und Hilfsangeboten geschützt werden müssen, erschließt sich nicht", erklärte die ALfA-Bundesvorsitzende Cornelia Kaminski am Dienstag in Augsburg. Die Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit seien "Lebensrechtlern genauso zu gewähren wie etwa Umwelt- und Klimaschützern". Es sei bemerkenswert, dass das CDU-geführte hessische Innenministerium mit dem Erlass "de facto eine Bannmeile für Lebensrechtler um Schwangerenkonfliktberatungsstellen, Arztpraxen und Kliniken errichtet". Laut dem vergangene Woche veröffentlichten Erlass ist sicherzustellen, dass Schwangere - zumindest zu den Öffnungszeiten der Einrichtungen - nicht mehr durch Demonstranten behelligt werden. Ratsuchende Frauen dürfen demnach nicht angesprochen, bedrängt oder belästigt werden. Hessen ist laut einem Ministeriumssprecher das erste Bundesland, das eine solche Regelung getroffen hat.