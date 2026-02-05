Es hat eine gewisse Ironie, dass die große Bühne für Joachim Volz ausgerechnet vor einer Kirche aufgebaut ist. Immerhin vor einer evangelischen, sagt er. Bei Temperaturen knapp über null Grad steht Volz auf dem Marktplatz von Hamm, vor ihm einige Hundert Leute, und ruft Dinge ins Mikrofon, die er eigentlich für selbstverständlich hielt: „Ich bin ein Arzt und kein Mörder. Und meine Arbeit ist keine Sünde.“
Abtreibungsverbot„Ich bin Arzt und kein Mörder. Und meine Arbeit ist keine Sünde“
Lesezeit: 4 Min.
Der kirchliche Träger des Klinikums Lippstadt untersagt seinem Chefarzt Abtreibungen. Doch der Gynäkologe wehrt sich vor Gericht – und bekommt jetzt in zweiter Instanz recht.
Von Christoph Koopmann und Michaela Schwinn, Hamm/München
Ungewollte Schwangerschaften:„Das kann doch gar nicht sein“
Was geht in jungen Frauen vor, wenn der Schwangerschaftstest plötzlich positiv ist. Welche Gedanken und Gefühle haben sie, wenn sich ihr Leben ungeplant um 180 Grad dreht? Drei Münchnerinnen erzählen.
Lesen Sie mehr zum Thema