Abtreibungsverbot„Ich bin ein Arzt und kein Mörder. Und meine Arbeit ist keine Sünde“

Lesezeit: 4 Min.

Sich an das Verbot zu halten, wäre „unterlassene Hilfeleistung“, sagt Joachim Volz (2. v. r. ) am Donnerstag in seiner Rede bei einer Demonstration in Hamm.
Sich an das Verbot zu halten, wäre „unterlassene Hilfeleistung", sagt Joachim Volz (2. v. r. ) am Donnerstag in seiner Rede bei einer Demonstration in Hamm. (Foto: Max Lametz/dpa)

Der kirchliche Träger des Klinikums Lippstadt untersagt seinem Chefarzt Abtreibungen. Doch der Gynäkologe wehrt sich vor Gericht – und bekommt jetzt in zweiter Instanz recht.

Von Christoph Koopmann und Michaela Schwinn, Hamm/München

Es hat eine gewisse Ironie, dass die große Bühne für Joachim Volz ausgerechnet vor einer Kirche aufgebaut ist. Immerhin vor einer evangelischen, sagt er. Bei Temperaturen knapp über null Grad steht Volz auf dem Marktplatz von Hamm, vor ihm einige Hundert Leute, und ruft Dinge ins Mikrofon, die er eigentlich für selbstverständlich hielt: „Ich bin ein Arzt und kein Mörder. Und meine Arbeit ist keine Sünde.“

Ungewollte Schwangerschaften
:„Das kann doch gar nicht sein“

Was geht in jungen Frauen vor, wenn der Schwangerschaftstest plötzlich positiv ist.  Welche Gedanken und Gefühle haben sie, wenn sich ihr Leben ungeplant um 180 Grad dreht? Drei Münchnerinnen erzählen.

SZ PlusVon Kari Egeling, Illustration: Jessy Asmus

