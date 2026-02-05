Es hat eine gewisse Ironie, dass die große Bühne für Joachim Volz ausgerechnet vor einer Kirche aufgebaut ist. Immerhin vor einer evangelischen, sagt er. Bei Temperaturen knapp über null Grad steht Volz auf dem Marktplatz von Hamm, vor ihm einige Hundert Leute, und ruft Dinge ins Mikrofon, die er eigentlich für selbstverständlich hielt: „Ich bin ein Arzt und kein Mörder. Und meine Arbeit ist keine Sünde.“