Der Prozess gegen eine Abtreibungsaktivistin in Polen dauert an. Angeklagt ist die 47-jährige Justyna Wydrzyńska; sie hatte 2020 einer Frau Tabletten für eine medikamentöse Abtreibung zugesandt. Der Ehemann der Frau zeigte Wydrzyńska an. Diese setzt sich seit 16 Jahren mit einer Non-Profit-Organisation für Aufklärung und sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ein, die in Polen in nur sehr wenigen Ausnahmen erlaubt sind. Wydrzyńska bekannte sich nicht schuldig. Ihr Fall gilt als präzedenzlos. Vor dem Gericht in Warschau fanden sich am Freitagmorgen Hunderte Unterstützer Wydrzyńskas ein. Der Prozess soll am 14. Juli fortgesetzt werden.