Nachdem der Supreme Court das Abtreibungsrecht in den USA gekippt hat, wittern auch europäische Aktivisten die Wende. Die "Jugend für das Leben" marschiert von Passau nach Bratislava, sie würde ganz gerne rückgängig machen, wofür Frauen so lange gekämpft haben. Ein kleines Grüppchen mit großer Unterstützung.

Von Philipp Bovermann, Passau/Bratislava

Man könnte sagen, diese Reise fängt im Gotteslob an, Lied Nummer 435. "Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein Leben." Das Wort "Leben" lässt sich zum Strophenende schön aussingen, ein tiefes e, ein tiefes d, jeweils eine halbe Note in bequemer Stimmlage, so als rutsche da etwas zurecht und entspanne sich, tiefer und tiefer. Wer für das Leben kämpfe, dem sei Gottes Segen gewiss, sagt vorne am Altar Bischof Stefan Oster, als die Orgel verstummt. Wer von der Gemeinde denn heute nach Bratislava aufbreche?