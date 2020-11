Abtreibung in Polen

Die Kunst des Protestes: Eine Performance in Warschau als Teil der Demonstrationen gegen die rigiden Abtreibungsgesetze.

Selbst aus medizinischen Gründen sind legale Abtreibungen in Polen fast unmöglich. Medikamente dafür sind nicht erhältlich, Ärzte zögern Eingriffe hinaus. So müssen Verzweifelte häufig auf ein Untergrundsystem ausweichen.

Von Florian Hassel, Warschau

Seit Ende Oktober ist die Warschauer Telefonnummer 292 2597 quer durch Polen auf Häuserwände und Bürgersteige geschrieben zu sehen, auf Autos, auf Fotos und in Fernsehberichten. Die Nummer ist oft besetzt: Es ist die Infoline des Frauennetzwerkes Aborcja Bez Granic - Abtreibung ohne Grenzen. "Früher riefen 300 Frauen im Monat an - jetzt sind es 300 am Tag", sagt die Aktivistin Karolina Więckiewicz.