Ein Kampfjet der US-Luftwaffe ist über der Nordsee abgestürzt. Es habe sich um einen Routineflug des Modells F 15C Eagle gehandelt, an Bord sei ein Pilot gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Über die Absturzursache und das Schicksal des Piloten ist demnach noch nichts bekannt.

Der Flieger sei vom Stützpunkt RAF Lakenheath in der britischen Grafschaft Suffolk an der Ostküste losgeflogen und um 9.40 Uhr Ortszeit ins Meer gestürzt. Britische Such- und Rettungstrupps beteiligten sich an der Suche nach der Absturzstelle.

