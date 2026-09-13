In Schweden ist am Sonntag die mit Spannung erwartete Parlamentswahl angelaufen, die als Richtungswahl für das skandinavische Land gilt. Ein Sieg des rechten Lagers unter Ministerpräsident Ulf Kristersson könnte erstmals die rechtspopulistischen Schwedendemokraten an die Regierung bringen. Damit könnte sich der Wandel von einer der liberalsten Gesellschaften in Europa zu einer strikten Einwanderungs- und Integrationspolitik verfestigen. Umfragen deuteten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden Rechts-Allianz von Kristersson und dem oppositionellen Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokratin Magdalena Andersson hin. Kristersson hat angekündigt, die Schwedendemokraten im Falle eines Wahlsiegs in sein Kabinett aufzunehmen.